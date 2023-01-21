Авиакатастрофа в Броварах. Шестерых пострадавших отправили на лечение в Австрию

21 января, 18:31
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Эвакуация пострадавших от авиакатастрофы в Броварах в Австрию (Фото:Виктор Ляшко / Facebook)

Эвакуация пострадавших от авиакатастрофы в Броварах в Австрию (Фото:Виктор Ляшко / Facebook)

Шестерых пострадавших из-за падения вертолета в Броварах с ожогами отправили на лечение в Австрию.

Об этом в субботу, 21 января, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, еще одного пациента вскоре эвакуируют в Швейцарию.

Ляшко добавил, что все пострадавшие получают помощь в центральной больнице в Броварах и Киевском городском ожоговом центре.

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Авиакатастрофа в Броварах: что известно

  • Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.
  • Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа.
  • В общей сложности погибли 16 человек, из них трое детей.
  • Причины катастрофы пока неизвестны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
  • В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma (бортовой номер 54), который часто используется для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж воздушного судна был подготовлен к выполнению задач в сложных условиях, имел необходимое количество часов полетов именно на вертолете этой модели.
https://www.youtube.com/embed/hzuVETu2ytk
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Австрия Бровары Виктор Ляшко Пострадавшие

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