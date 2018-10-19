Авиакатастрофа Су-27 в Винницкой области: в Сети появилось видео последних минут подготовки пилотов к маневрам

В Сети появилось видео, на котором зафиксированы последние минуты приготовления пилотов истребителя Су-27 к маневрам.

Видео опубликовало Радио Свобода.

На нем видно, как командир экипажа полковник Воздушных сил ВСУ готовится к полету в рамках международных учений. Вторым пилотом был американский военный.

Напомним, 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.

В результате оба пилота погибли. Среди погибших - полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США, американский пилот Сет Неринг по прозвищу Джетро.

17 октября в Винницкой области нашли черные ящики.