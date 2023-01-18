Авиакатастрофа в Броварах: на борту вертолета находились девять человек 18 января, 11:08 18 января в Броварах упал вертолет (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На борту вертолета, который в среду, 18 января упал в Броварах Киевской области, находились девять человек.

Об этом сообщила представитель председателя Национальной полиции Марьяна Рева в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что говорить о предварительных причинах аварии слишком рано — для этого у следователей есть соответствующие определенные работы.

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Утром в среду, 18 января, в жилом квартале в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины.

Среди 18 погибших в результате крушения — министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Также среди погибших — дети. Всего известно о 18 погибших, из них трое детей.