Гибель руководства МВД: ГСЧС отстранит чиновников, которым сообщили о подозрении 3 августа, 16:58 Место падения вертолета ГСЧС в Броварах, 18 января 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которым сообщили о подозрении по делу о гибели руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах 18 января, отстранят.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram в четверг, 3 августа, с момента создания правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы служба передала «все необходимые материалы и всячески сопутствует объективному и прозрачному расследованию».



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«ГСЧС не уполномочена комментировать версии о причинах авиакатастрофы, а также обнародовать какую-либо информацию, связанную с проведением следственных действий», — добавили в службе.

3 августа ГБР сообщило пяти чиновникам ГСЧС о подозрении по делу об авиакатастрофе в Броварах. Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируют нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины). Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, руководство МВД летело на вертолете, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области и не должен был использоваться для других видов полетов. Командира экипажа не предупредили о непогоде над Броварами, а у самого экипажа не было допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

В ГБР заявили, что экипаж был вынужден лететь на предельно низкой высоте из-за непогоды. Вертолет столкнулся с землей во время попытки облететь препятствие из-за «отсутствия необходимых навыков» у командира, считают в бюро.

Утром 18 января в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область.



В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего погибли 14 человек, среди них один ребенок.



В СБУ озвучивали три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.