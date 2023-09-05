Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом: суд в четвертый раз перенес подготовительное заседание 5 сентября, 04:57 Ан-26 (Фото:Military Navigator)

В понедельник, 4 сентября, в Киевском районном суде Полтавы должно было состояться подготовительное заседание по делу об авиакатастрофе Ан-26, которая произошла на Харьковщине в 2020 году. Однако его уже в четвертый раз перенесли.

Об этом пишет Суспільне.



В начале полномасштабного вторжения РФ материалы уголовного производства из харьковского суда передали в полтавский, чтобы обеспечить их сохранность.

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При рассмотрении по существу должны исследовать, в частности, 73 тома с материалами дела. Прокурор говорит, что кроме этих письменных доказательств есть много людей, которых нужно опросить в качестве свидетелей, потерпевших и обвиняемых. А еще есть этап исследования вещественных доказательств.

Основная причина переноса подготовительного заседания — это поочередная неявка представителей по делу.

Защитница обвиняемого Сергея Дроздова подала ходатайство в суд о переносе заседания 4 сентября, ведь она находится на больничном. Сам Дроздов тоже не желал проводить заседание без участия адвоката.

В то же время прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны восточного региона Павел Ефимович сказал, что существует возможность продолжить подготовительное заседание.

Как он пояснил, есть ходатайство других обвиняемых, которые можно рассмотреть без участия защитницы Дроздова. Эту позицию поддержали потерпевшие и их адвокат. Остальные участники заявили, что это должно быть на усмотрение суда.

«Суд постановил, что мы не можем продолжать подготовительное судебное заседание, поскольку это будет нарушение права на защиту, поскольку сам обвиняемый возражает продолжать заседание», — сказала судья Киевского райсуда Полтавы Ольга Логвинова.

Следующее заседание должно состояться 11 октября.

Авиакатастрофа с самолетом Ан-26Ш произошла 25 сентября 2020 года. Трагедия унесла жизни 26 курсантов и офицеров. Выжил только один человек. Более 50 человек участвуют в судебном процессе. Сторона потерпевших неоднократно заявляла, что дело затягивают.

Обвиняемый ранее просил перенести рассмотрение дела в Винницу, но ему отказали в Верховном суде. В качестве обоснования своей позиции адвокат обвиняемого заявил, что причиной авиакатастрофы стала халатность, произошедшая в Виннице во время несения военной службы. Сторона обвинения и представители защиты потерпевших выступили против.