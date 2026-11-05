Романенко объяснил, почему он против ударов по Москве и Московскому региону

«Я вообще противник ударов по Москве и Московской области, если начинать с этого. У нас есть много объектов, те же НПЗ и те же российские военные предприятия. Когда наносится удар по Москве и Московской области, то россияне говорят, что они уничтожили 100500 дронов. Ну, то 600 говорят, то 350 дронов, то еще какое-то количество. Это ведь огромные ресурсы. Я понимаю, что используется ресурс дешевого дрона, обмен дешевого дрона на достаточно высокостоящую зенитную ракету. Но у россиян задействованы и вертолеты, и истребительная авиация, то есть иногда они сбиваются и дешевле», — объяснил Романенко в интервью Radio NV.

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По его словам, российское руководство действительно в какой-то мере прислушивается к населению Москвы — в отличие от населения Ярославля, Белгорода или Курска.

«Но я считаю, что эти ресурсы лучше использовать для ударов по реальным целям. Если бы эти сотни дронов ударили по российским электростанциям, предприятиям, НПЗ или транспортным объектам — так, как у нас бьют по всему подряд, — то пользы было бы гораздо больше. Ведь вызывать недовольство населения Московской области… Ну, Путин живет на Валдае. Помните фразу: „Правительство живет на другой планете“? Поэтому я не знаю, насколько это эффективно», — заявил авиаэксперт.

Романенко отметил, что удар Сил обороны в российском Кстово, «где была целая куча таких, как торнадо, и над ними черные облака» вызвал у него больше эмоций, чем то, что россияне спят на полу в Жуковском, Домодедово, Шереметьево или Внуково.

«На мой взгляд, распределение ресурсов должно быть не пропагандистское, а более экономичное, то есть фактор стоимость-эффективность должен работать в первую очередь. А для ударов по московским аэропортам, думаю, что можно выделять гораздо меньше усилий. Можно действительно держать в напряжении. Просто появление дронов в этом регионе, как у нас на Киев, 24/7, в каком-то небольшом количестве время от времени. А аэропорт нельзя за пять минут вывести с работы, а затем снова через пять минут ввести. И несколько раз за сутки. Это будет лихорадить не хуже, чем эти массированные налеты, но это будет длиться несколько суток. То есть, я за уменьшение интенсивности ударов по Москве, но переформатирование графика ударов», — подытожил авиаэксперт.

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29 октября российские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщили, что ночью на столицу страны-агрессора летели 613 дронов. На фоне атаки в московских аэропортах ввели ограничения. Росавиация временно ограничила прием и вылет самолетов во Внуково, Домодедово и Жуковском. Позже ограничения в Жуковском отменили, тогда как работа двух других аэропортов осталась ограниченной: самолеты могли принимать и отправлять только по согласованию. Из-за сложившейся ситуации два самолета, летевших из Турции в Москву, развернули недалеко от Внуково. По данным Telegram-канала Astra, возле Наро-Фоминска, примерно в 56 км от Москвы, прогремели три взрыва. Также сообщалось о серии взрывов в направлении Калужской области.