Украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу ВС РФ
Кроме того, авиация ВСУ сбила также четыре крылатые ракеты РФ и два беспилотника (Фото:Воздушные силы ВСУ)
За минувшие сутки украинские Су-25 и Су-24м совершили несколько авианалетов на позиции российских оккупантов, нанеся им существенный урон.
Об этом в среду, 15 июня, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В результате боевых вылетов была уничтожена ротно-тактическая группа ВС РФ, а также военная техника и живая сила противника.
Кроме того, зенитным ракетным подразделениям украинских войск были сбиты четыре крылатые ракеты, которые российские войска запустили из акватории Черного моря, и два разведывательных беспилотника.
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