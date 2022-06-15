Украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу ВС РФ 15 июня, 09:59 Цей матеріал також доступний українською Кроме того, авиация ВСУ сбила также четыре крылатые ракеты РФ и два беспилотника (Фото:Воздушные силы ВСУ)

За минувшие сутки украинские Су-25 и Су-24м совершили несколько авианалетов на позиции российских оккупантов, нанеся им существенный урон.

Об этом в среду, 15 июня, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В результате боевых вылетов была уничтожена ротно-тактическая группа ВС РФ, а также военная техника и живая сила противника.

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Кроме того, зенитным ракетным подразделениям украинских войск были сбиты четыре крылатые ракеты, которые российские войска запустили из акватории Черного моря, и два разведывательных беспилотника.

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