Авиация ВСУ уничтожила около 15 российских бронемашин и десятки оккупантов 14 августа, 18:24 Украинская авиация (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook)

13 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла до десяти групповых ударов по позициям россиян.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.



«Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что уничтожены около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки россиян.



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