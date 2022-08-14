Авиация ВСУ уничтожила около 15 российских бронемашин и десятки оккупантов

14 августа, 18:24
Украинская авиация (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook)

Украинская авиация (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook)

13 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла до десяти групповых ударов по позициям россиян.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что уничтожены около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки россиян.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid033oVxk7HVdxzALiL2hjTpYVuYeQZrww4BMLm3XgaN839YYyiSENp5KcMHGYeHX7tzl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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