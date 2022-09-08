Украинская авиация уничтожила два опорных пункта и ЗРК оккупантов — Генштаб 8 сентября, 19:34 Украинская авиация продолжает уничтожать вражескую технику и живую силу (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 8 сентября, на 197-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Главное из сводки Генштаба:



усилия оккупантов по-прежнему сосредоточены на попытках захватить Донецкую область и удержать временно захваченные районы в Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Враг пытается улучшить логистическое обеспечение войск;

в течение суток Россия нанесла четыре ракетных удара по Константиновке, Циркунам, Березнеговатому и Харькову, есть жертвы среди мирных жителей; 15 авиаударов по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки. Оккупанты более десяти раз обстреливали из РСЗО Град и Ураган Серебрянку, Платоновку и Таврическое;

угроза ракетных и авиаударов по Украине с территории Беларуси сохраняется. Оккупанты продолжают обстреливать военные и гражданские объекты на разных направлениях;

по Украине с территории Беларуси сохраняется. Оккупанты продолжают обстреливать военные и гражданские объекты на разных направлениях; на захваченных территориях в Херсонской области благодаря действиям партизан и артиллерии Сил обороны Украины у российских оккупантов серьезные проблемы с логистическим обеспечением ;

; на ж/д станции Сокологорного ( Херсонская область) противник усилил фильтрационные мероприятия, пытаясь не допустить утечки информации о перемещении оккупационных подразделений;

Херсонская область) противник усилил фильтрационные мероприятия, пытаясь не допустить утечки информации о перемещении оккупационных подразделений; на фоне подготовки к псевдореферендумам во временно захваченных районах Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей оккупанты призывают местных жителей, которые уехали, вернуться до 1 октября, и угрожают отобрать их дома;

в захваченной части Чугуевского района Харьковской области противник принудительно мобилизует местных жителей. Мужчин призывного возраста силой отправляют в так называемый « центр вербовки» в Волчанске;

центр вербовки» в Волчанске; украинские военнослужащие успешно отбили российские атаки в районах Константиновки, Долгенького, Дибровного, Григоровки, Соледара, Первомайского, Невельского, Марьинки и Каменки;

в районах Константиновки, Долгенького, Дибровного, Григоровки, Соледара, Первомайского, Невельского, Марьинки и Каменки; ракетные войска и артиллерия нарушают системы управления и логистического обеспечения оккупантов, уничтожают живую силу и боевую технику страны-агрессора;

в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла более 12 ударов и поразила два взводных опорных пункта, шесть районов скопления живой силы и техники, два зенитно-ракетных комплекса оккупантов. Подразделения ПВО уничтожили два беспилотника россиян.

Видео дня

8 сентября представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил, что защитники Украины освободили Озерное Донецкой области, улучшили тактическое положение на Краматорском направлении и продвинулись вперед на Славянском направлении.



Громов также сообщил, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.



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