Украинская авиация нанесла удары по оккупантам: горят вражеские тылы, склады боеприпасов и командные пункты

11 июля, 10:17
Украинская авиация бьет по позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинская авиация бьет по позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В воскресенье, 10 июля, ударная авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла удары по позициям российских оккупантов.

Об том сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

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«Горят вражеские тылы, склады боеприпасов, тыловые части и командные пункты оккупантов. Это отличный результат работы украинской артиллерии, авиации, бойцов. Сил специальных операций и движения сопротивления», — говорится в сообщении.

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В течение минувших суток штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 уничтожили командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, десять боевых бронированных машин и живую силу оккупантов.

Кроме того, в командовании отметили, что Воздушные силы уже начали использовать на фронте ударные вертолеты Ми-24 В, которые передала Чехия.

https://www.youtube.com/embed/1ACHWstZaBw

Командование ВС подчеркнуло, что после поступления западных систем противовоздушной и противоракетной обороны у российских ракет гораздо меньше шансов попадать в цели.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Склад Война России против Украины

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