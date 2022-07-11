Украинская авиация нанесла удары по оккупантам: горят вражеские тылы, склады боеприпасов и командные пункты
Украинская авиация бьет по позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
В воскресенье, 10 июля, ударная авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла удары по позициям российских оккупантов.
Об том сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.
«Горят вражеские тылы, склады боеприпасов, тыловые части и командные пункты оккупантов. Это отличный результат работы украинской артиллерии, авиации, бойцов. Сил специальных операций и движения сопротивления», — говорится в сообщении.
В течение минувших суток штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 уничтожили командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, десять боевых бронированных машин и живую силу оккупантов.
Кроме того, в командовании отметили, что Воздушные силы уже начали использовать на фронте ударные вертолеты Ми-24 В, которые передала Чехия.
Командование ВС подчеркнуло, что после поступления западных систем противовоздушной и противоракетной обороны у российских ракет гораздо меньше шансов попадать в цели.
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