С начала войны украинская авиация нанесла 1700 ударов по позициям противника 13 июля, 00:08 Украинские пилоты продолжают уничтожать оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что с начала полномасштабного вторжения российских войск украинская авиация совершила уже 1700 авиаударов по позициям оккупантов.



«В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения России, ударная авиация Воздушных Сил нанесла 1700 групповых авиаударов по позициям, составам, технике и живой силе российских оккупационных войск», — сообщили в командовании.

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За последние сутки украинская авиация уничтожила состав боеприпасов вражеской группировки войск на Южно-бужском направлении и скопление вооружения и военной техники на Изюмском и Донецком направлениях. Сообщается, что было уничтожено до 30 единиц техники.

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8 июля украинская авиация уничтожила вражеский склад, 16 единиц техники и десятки оккупантов.

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