С начала войны украинская авиация нанесла 1700 ударов по позициям противника

13 июля, 00:08
Украинские пилоты продолжают уничтожать оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

Украинские пилоты продолжают уничтожать оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что с начала полномасштабного вторжения российских войск украинская авиация совершила уже 1700 авиаударов по позициям оккупантов.

«В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения России, ударная авиация Воздушных Сил нанесла 1700 групповых авиаударов по позициям, составам, технике и живой силе российских оккупационных войск», — сообщили в командовании.

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За последние сутки украинская авиация уничтожила состав боеприпасов вражеской группировки войск на Южно-бужском направлении и скопление вооружения и военной техники на Изюмском и Донецком направлениях. Сообщается, что было уничтожено до 30 единиц техники.

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8 июля украинская авиация уничтожила вражеский склад, 16 единиц техники и десятки оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=j2fFfbBSGic
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Авиация Авиаудар Война в Украине Авиаудары Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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