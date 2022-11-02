Авиация Украины наносит удары по российским средствам ПВО ракетами HARM каждый день — Воздушные силы

2 ноября, 21:50
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Украинская авиация уничтожает вражескую ПВО с помощью ракет HARM (Фото:Defense Visual Information Center)

Украинская авиация уничтожает вражескую ПВО с помощью ракет HARM (Фото:Defense Visual Information Center)

Украинская авиация ежедневно наносит удары по российским средствам ПВО американскими ракетами HARM.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Армия Inform.

Игнат подчеркнул, что уничтожение российских средств ПВО качественно влияет на продвижение пехоты ВСУ, поскольку ключевым фактором преимущества на земле является именно «авиационная поддержка».

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«Если в будущем у нас появятся еще лучшие подарки от западных партнеров, то российской ПВО не поздоровиться, в том числе и комплексам С-300, которые продолжают атаковать прифронтовые населенные пункты», — добавил Игнат.

9 августа Пентагон впервые подтвердил, что США поставили Украине «некоторое количество» противорадиолокационных ракет. С тех пор они входили в пакеты военной помощи от США.

https://www.youtube.com/embed/eFWm_YDNC_I
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракеты ПВО

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