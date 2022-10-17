Украинская авиация нанесла 20 ударов по россиянам 17 октября, 04:44 Украинская авиация продолжает наносить удары по оккупантам (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

Генеральный штаб сообщил, что за последние сутки украинская авиация нанесла более 20 ударов по российской армии.

«Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА», — сообщили в Генштабе.



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В то же время, противник пытается удержать временно захваченные территории и сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий украинских сил обороны.

