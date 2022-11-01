Оккупанты пытаются атаковать на трех направлениях, авиация ВСУ нанесла 22 удара по позициям россиян — Генштаб
Подтверждено уничтожение складов боеприпасов россиян в Запорожской области 29 октября (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)
Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Авиация украинских сил нанесла 22 удара по позициям войск РФ.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из вечерней сводки Генштаба:
- Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. РФ ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- За сутки россияне нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из РСЗО. Пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев.
- Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области. Враг запугивает мирных жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время местное население лишено средств коммуникации.
- Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск.
- Из-за постоянных потерь личного состава командование войск РФ пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими. С россиянами, отказывающимися участвовать в боевых действиях, проводят так называемую «работу» сотрудники ФСБ.
- Подтверждено уничтожение складов боеприпасов россиян в Запорожской области 29 октября. Также в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов было уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава РФ составляют до 30 человек погибшими и около 100 ранеными.
- Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 22 удара. Под поражение оказались 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два БПЛА типа Орлан-10 и шесть ударных дронов Shahed-136.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 72 470 своих солдат. Из них около 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.