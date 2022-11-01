Оккупанты пытаются атаковать на трех направлениях, авиация ВСУ нанесла 22 удара по позициям россиян — Генштаб 1 ноября, 19:31 Подтверждено уничтожение складов боеприпасов россиян в Запорожской области 29 октября (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Авиация украинских сил нанесла 22 удара по позициям войск РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. РФ ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях .

. За сутки россияне нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из РСЗО . Пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев.

. Пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев. Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области. Враг запугивает мирных жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС . В то же время местное население лишено средств коммуникации.

. В то же время местное население лишено средств коммуникации. Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск .

. Из-за постоянных потерь личного состава командование войск РФ пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими. С россиянами, отказывающимися участвовать в боевых действиях, проводят так называемую « работу» сотрудники ФСБ .

. Подтверждено уничтожение складов боеприпасов россиян в Запорожской области 29 октября . Также в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов было уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава РФ составляют до 30 человек погибшими и около 100 ранеными .

. Также в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов было уничтожено 5 единиц военной техники. . Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 22 удара . Под поражение оказались 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два БПЛА типа Орлан-10 и шесть ударных дронов Shahed-136 .

. Под поражение оказались 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях . Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 72 470 своих солдат. Из них около 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.