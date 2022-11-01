Оккупанты пытаются атаковать на трех направлениях, авиация ВСУ нанесла 22 удара по позициям россиян — Генштаб

1 ноября, 19:31
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Подтверждено уничтожение складов боеприпасов россиян в Запорожской области 29 октября (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Подтверждено уничтожение складов боеприпасов россиян в Запорожской области 29 октября (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Авиация украинских сил нанесла 22 удара по позициям войск РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. РФ ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
  • За сутки россияне нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из РСЗО. Пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев.
  • Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области. Враг запугивает мирных жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время местное население лишено средств коммуникации.
  • Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск.
  • Из-за постоянных потерь личного состава командование войск РФ пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими. С россиянами, отказывающимися участвовать в боевых действиях, проводят так называемую «работу» сотрудники ФСБ.
  • Подтверждено уничтожение складов боеприпасов россиян в Запорожской области 29 октября. Также в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов было уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава РФ составляют до 30 человек погибшими и около 100 ранеными.
  • Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 22 удара. Под поражение оказались 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два БПЛА типа Орлан-10 и шесть ударных дронов Shahed-136.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/448104647502619

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 72 470 своих солдат. Из них около 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/xbXOWm3HijE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб

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