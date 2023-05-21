Отражено 24 атаки. Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ — Генштаб 21 мая, 19:12 Украинский военный в Бахмуте (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также четыре — по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток было уничтожено три вражеских разведывательных БпЛА различного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, два склада боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель противника.

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В течение суток российская оккупационная армия нанесла четыре ракетных и 45 авиационных ударов, осуществила более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Ситуация на направлениях фронта

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, в течение суток состоялось 24 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют диверсионно-разведывательные группы врага.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Невское. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. В течение суток противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское. К тому же, вел наступательные действия в направлении Григорьевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил. В то же время, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка. Осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения.