Уничтожены РСЗО, танковые колоны и склады. Авиация ВСУ более 10 раз атаковала оккупантов на востоке и юге страны — Воздушные силы 16 августа, 15:34 Украинская авиация (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook)

Украинская авиация нанесла более десяти ударов по войскам оккупантов за последние сутки, сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Во время брифинга он рассказал, что украинские силы совершили около 30 самолетовылетов за понедельник, 16 августа.

«Более 10 авиационных ударов были нанесены по оккупационным войскам. Это на стратегических направлениях — восток и юг», — сказал он.

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Игнат уточнил, что украинские силы поразили:

РСЗО;

танковые колонны;

живая сила;

бронированная техника;

полевые склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.

Он также напомнил, что за прошедшие двое суток зенитные войска уничтожили три российских вертолета.

Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России были уничтожены 233 самолета и 196 вертолетов оккупантов.

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