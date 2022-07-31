Украинская авиация уничтожила два полевых склада боеприпасов и два опорных пункта врага 31 июля, 01:23 Уничтоженный российский беспилотник (Фото:t.me/kpszsu)

В субботу, 30 июля, штурмовая авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения. Были уничтожены два полевых склада боеприпасов врага.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, были уничтожены два ротных опорных пункта, до двадцати единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов.

Отмечается, что истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил продолжают контролировать воздушное пространство, подконтрольное Украине.

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30 июля зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил был уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня Орлан-10.

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"Также, на Изюмщине , была боевая работа по истребителю оккупантов Су-30см, который, собственно, и атаковал наши штурмовики Су-25. К сожалению, сбить истребитель рашистов не удалось из-за большого расстояния, впрочем, благодаря этой боевой работе зенитчиков, Су-30 было отогнано, что позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов», — говорится в сообщении.

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