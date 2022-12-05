Авиация Украины нанесла 18 результативных ударов по оккупантам, ВСУ сбили вражеский вертолет — Генштаб 5 декабря, 07:12 Украинские силы сбили вражеский вертолет Ка-52 (Фото:Михаил Жирохов / Facebook)

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один удар по позициям зенитных ракетных комплексов оккупантов.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 5 декабря.

Также украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 и четыре беспилотника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два пункта управления, состав боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект.

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По данным украинского Генштаба, начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 91 150 своих военных. Среди потерь РФ в авиации — 281 самолет и 263 вертолета.