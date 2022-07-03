Украинская авиация уничтожила два пункта управления оккупантов
В результате воздушных операций уничтожены два полевых склада боеприпасов врага (Фото:facebook.com/kpszsu)
За сутки, 2 июля, украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск. Кроме того, было уничтожено немало вражеской техники.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
Авиация ВСУ отработала практически по всей линии фронта: в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив более десяти групповых вылетов.
В результате воздушных операций уничтожены два полевых склада боеприпасов, 20 боевых бронированных машин, 10 танков и позиция самоходной артиллерийской установки.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.