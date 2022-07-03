Украинская авиация уничтожила два пункта управления оккупантов

3 июля, 02:36
В результате воздушных операций уничтожены два полевых склада боеприпасов врага (Фото:facebook.com/kpszsu)

В результате воздушных операций уничтожены два полевых склада боеприпасов врага (Фото:facebook.com/kpszsu)

За сутки, 2 июля, украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск. Кроме того, было уничтожено немало вражеской техники.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Авиация ВСУ отработала практически по всей линии фронта: в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив более десяти групповых вылетов.

Видео дня
https://www.facebook.com/photo/?fbid=407444408090180&set=a.293720452795910
Читайте также:
Это война на уничтожение. К чему готовиться Украине

В результате воздушных операций уничтожены два полевых склада боеприпасов, 20 боевых бронированных машин, 10 танков и позиция самоходной артиллерийской установки.

Читайте также:
129-й день войны — главное. Возле Лисичанска идут бои, ВСУ освободили еще одно село в Херсонской области, РФ нанесла удар по Павлограду
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Эксклюзивы НВ

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Dmitry Azarov/REUTERS)
«Уже просит у Таджикистана» /
Где Путин ищет оружие для войны в Украине и как пытается вернуть авторитет в ОДКБ — Жданов
2 июля, 18:02
Геополитика
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Катастрофическое полугодие: Потери превысили $30 триллионов

Первое полугодие закончилось. Для рынков ценных бумаг оно стало настоящей катастрофой. Для Nasdaq и Russell 2000 — это худший год за всю историю их существования, для Dow Jones — самый плохой с 1962, а для S&P 500 — с 1970.

2 июля, 16:00
Эксперты
На 1 июня, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендовали 12 безработных (по данным Госслужбы занятости и grc.ua) (Фото:Alamy/Reuters)
Вакансии и зарплаты /
До трети украинцев потеряли работу во время войны — где искать и на что надеяться, кроме места кассира в АТБ
2 июля, 15:48
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X