Украинская авиация уничтожила два пункта управления оккупантов 3 июля, 02:36 В результате воздушных операций уничтожены два полевых склада боеприпасов врага (Фото:facebook.com/kpszsu)

За сутки, 2 июля, украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск. Кроме того, было уничтожено немало вражеской техники.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.



Авиация ВСУ отработала практически по всей линии фронта: в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив более десяти групповых вылетов.

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В результате воздушных операций уничтожены два полевых склада боеприпасов, 20 боевых бронированных машин, 10 танков и позиция самоходной артиллерийской установки.

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