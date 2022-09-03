Украинская авиация совершила 40 боевых вылетов за сутки: уничтожены командные пункты и склады боеприпасов врага

3 сентября, 09:09
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На юге украинская авиация нанесла 22 удара (Фото:Воздушное командование Юг)

На юге украинская авиация нанесла 22 удара (Фото:Воздушное командование Юг)

Украинская авиация за минувшие сутки совершила более 40 боевых вылетов, нанося удары врагу в частности и на юге Украины, где идет контрнаступление ВСУ.

Об этом говорится в новых сводках Генштаба ВСУ и Оперативного командования Юг 3 сентября.

"В течение суток авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, в ходе которых было уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами", - сообщает украинский Генштаб.

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Кроме того, беспилотный летательный авиационный комплекс Байрактар ТВ-2 в неуточненном районе нанес ракетный удар, в результате которого детонировал боекомплект и были уничтожены две единицы бронированной техники противника вместе с экипажами.

Российские оккупанты в течение 2 сентября нанесли шесть ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/399780992334985

Оперативное командование Юг отдельно сообщало по итогам прошедших суток, что в южных районах Украины авиация ВСУ нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

В зоне ответственности ОК Юг за сутки украинские военные уничтожили 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid0312kf8zAXGjAbkPGzS15RQee2DwMeD23KJWm2nRRxaX8qYcsXawH2u1rGU476PKCDl?__cft__[0]=AZV3u9_MncOLPgYW83wz7HtQEZDDdE8GScLLGZ5mSvbsYA7TOVlKpiYFiOsGR3JxvJcJAVNujrdGyTdfUWtNDat1PfF-j3uiydNgAzaJZ4_O168nOvYyp2bIcN4vDp_bJPNTsfc26uTXGPYp-LkZ5Ktw2m7AIM44m5yLugj2C9tF70al7jOsdOxZSNM7YcKxM2I&__tn__=%2CO%2CP-R
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Контрнаступление Воздушные силы Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ

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