Украинская авиация совершила 40 боевых вылетов за сутки: уничтожены командные пункты и склады боеприпасов врага 3 сентября, 09:09 На юге украинская авиация нанесла 22 удара (Фото:Воздушное командование Юг)

Украинская авиация за минувшие сутки совершила более 40 боевых вылетов, нанося удары врагу в частности и на юге Украины, где идет контрнаступление ВСУ.



Об этом говорится в новых сводках Генштаба ВСУ и Оперативного командования Юг 3 сентября.

"В течение суток авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, в ходе которых было уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами", - сообщает украинский Генштаб.

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Кроме того, беспилотный летательный авиационный комплекс Байрактар ТВ-2 в неуточненном районе нанес ракетный удар, в результате которого детонировал боекомплект и были уничтожены две единицы бронированной техники противника вместе с экипажами.

Российские оккупанты в течение 2 сентября нанесли шесть ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.



Оперативное командование Юг отдельно сообщало по итогам прошедших суток, что в южных районах Украины авиация ВСУ нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

В зоне ответственности ОК Юг за сутки украинские военные уничтожили 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники.

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