Авиация Украины нанесла удары по районам сосредоточения оккупантов, а силы ПВО сбили самолет — Генштаб 30 марта, 07:58 Какие позиции оккупантов попали под удары авиации, сообщил Генштаб (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 30 марта.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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Подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов.