Авиация Украины нанесла 17 ударов по позициям оккупантов: Генштаб сообщил, что попало под огонь 21 февраля, 08:00 Авиация Украины наносила удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 17 ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 21 февраля.

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

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Кроме того, украинские защитники сбили три беспилотника типа Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили две позиции противовоздушной обороны войск РФ и батарею реактивных систем залпового огня.