Войска РФ стянули к украинской границе 800 самолетов и вертолетов — Воздушные силы

16 сентября, 18:52
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Оккупанты используют самолеты дальней и стратегической авиации, из которых совершаются удары крылатыми ракетами разных типов (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Оккупанты используют самолеты дальней и стратегической авиации, из которых совершаются удары крылатыми ракетами разных типов (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Войска РФ держат возле украинской границы на территории России, Беларуси и временно оккупированного Крыма около 800 самолетов и вертолетов.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга.

«Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма», — сказал Игнат.

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По его данным, войска РФ стянули к границе приблизительно 430 самолетов и 340 вертолетов. Оккупанты используют самолеты дальней и стратегической авиации, из которых совершаются удары крылатыми ракетами разных типов.

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Также постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22, уточнил Игнат.

Авиация оккупантов совершает около 200 вылетов в сутки, а с начала полномасштабного вторжения было осуществлено 38 тысяч самолето-вылетов.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли в Украине 250 самолетов и 216 вертолетов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Авиация Российская агрессия Вертолеты Войска РФ Самолеты

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