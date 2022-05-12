«Кровь шла из ушей». Жительница села под Киевом рассказала, как пережила вражеские авиаудары — видео 12 мая, 17:55 Цей матеріал також доступний українською Российская авиация бомбила село под Киевом (Фото:Скриншот видео НВ)

Село Подгайное в Киевской области оказалось на пути наступления российских оккупантов, и сильно пострадало от бомбежек. Местная жительница рассказала, как вместе с семьей пережила обстрелы авиации РФ.



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«Стреляли, были перекрестные бои шли. Затем с 14 числа уже первый удар был с самолета. От взрыва разрушило все двери. Он [самолет — ред.] пролетел, развернулся и сбросил еще один снаряд», — рассказала местная жительница.

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От авиаударов пострадала почти вся семья женщины: «Мужа накрыло дверью, зятя очень сильно побило. У него даже кровь из ушей шла, его контузило. Мы начали подниматься, схватили бабушку раненую, хотели куда-то ее занести, на кухню, потому что лилась кровь. Мы искали, чем перевязать. Бегали, мы не знали куда девать внуков».

Оккупантов не остановило даже то, что в доме, который они обстреливали, были маленькие дети.

«Я думала, что после первого взрыва будут видеть, что стоят детские кроватки, коляски, что здесь дети», — вспоминает подгайчанка.

Как семья женщины пережила вражеские обстрелы, какие разрушения потерпело село Подгайное от авиаударов и что помогло уцелеть местным — смотрите в видео:

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