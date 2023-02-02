Авиация РФ активизировалась вблизи острова Змеиный — ОК Юг 2 февраля, 13:21 В районе острова Змеиный зафиксировали активность российской авиации (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Накануне украинская сторона зафиксировала активность российской авиации в районе острова Змеиный в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

«Это может свидетельствовать о том, что они пытались таким образом создать определенное напряжение, максимальный эффект подготовки к массированному ракетному удару», — сказала она.

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По ее словам, авиация РФ нечасто решается летать к острову Змеиный, поскольку опасаются, что их самолеты будут сбиты ПВО Украины.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

