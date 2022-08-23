Авиация ВСУ уничтожила три беспилотника и нанесла удары по скоплениям техники оккупантов 23 августа, 12:29 Воздушные силы рассказали о работе украинской авиации за сутки (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение суток 22 августа подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Кроме того, ударная авиация на нескольких направлениях нанесла удары по пунктам поставки горюче-смазочных материалов, скоплению живой силы и вражеской техники, позициям реактивных систем залпового огня и другим целям.

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Вечером 20 августа сообщалось, что украинская авиация атаковала опорный пункт российских войск возле Ивановки Херсонской области.

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