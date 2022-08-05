«Такого еще не было». Авиация нанесла самый массированный удар по россиянам на юге — Арестович 5 августа, 23:23 Украинская авиация (Фото:Воздушные силы Украины)

Украинская боевая авиация сегодня нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live он уточнил, что в регионе работала украинская авиация.

«В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня. Наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8−10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был», — отметил он.

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По его словам, это говорит о том, что либо российское ПВО уже не работает на Херсонскую область, либо ее возможности стали ограниченными после украинских ударов.

«Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны. Так нахально 4−5 парами несколько раз за сутки, днем… Если такое продлится еще несколько дней, там поплохеет очень сильно российской группировке», — подчеркнул Арестович.

По его словам, по неподтвержденной информации, самолеты могли заходить на левобережную часть Херсонской области. Кроме того, украинские силы работали сегодня в районе Берислава и Новой Каховки.

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