Ситуация на юге Украины: авиация нанесла несколько удачных ударов по скоплениям оккупантов
Авиация ВСУ нанесла несколько удачных ударов на юге Украины (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook.com)
На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, усовершенствуют инженерное оборудование позиций.
Об этом сообщает Генштаб.
Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям российских оккупантов.
Кроме того, армия РФ обстреливала гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Костромка, Потемкино, Князевка, Партизанское, Квитневое, Степная Долина.
В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.
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