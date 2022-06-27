Ситуация на юге Украины: авиация нанесла несколько удачных ударов по скоплениям оккупантов 27 июня, 09:09 Цей матеріал також доступний українською Авиация ВСУ нанесла несколько удачных ударов на юге Украины (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook.com)

На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, усовершенствуют инженерное оборудование позиций.

Об этом сообщает Генштаб.

Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям российских оккупантов.

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Кроме того, армия РФ обстреливала гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Костромка, Потемкино, Князевка, Партизанское, Квитневое, Степная Долина.

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В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.



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