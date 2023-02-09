Украинская авиация нанесла более 20 ударов по оккупантам за сутки: Генштаб сообщил подробности 9 февраля, 07:21 Украинская авиация нанесла более 20 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесла ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск за минувшие сутки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 9 февраля.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Украинские артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления войск РФ, три района сосредоточения живой силы, три позиции зенитно-ракетных комплексов, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

