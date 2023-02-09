Украинская авиация нанесла более 20 ударов по оккупантам за сутки: Генштаб сообщил подробности

9 февраля, 07:21
Поделиться:
Украинская авиация нанесла более 20 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинская авиация нанесла более 20 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесла ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск за минувшие сутки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 9 февраля.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Видео дня

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления войск РФ, три района сосредоточения живой силы, три позиции зенитно-ракетных комплексов, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

https://www.youtube.com/watch?v=EI709x2R9_c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X