Генштаб сообщил, какие важные позиции оккупантов попали под удары авиации и артиллерии 13 марта, 10:00 Авиация и артиллерия наносили результативные удары по позициям войск РФ (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 13 марта.

Авиация Сил обороны нанесла удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу, а также шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Ранее британские военные показали мощность танков Challenger 2, которые передадут Украине.