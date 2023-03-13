Генштаб сообщил, какие важные позиции оккупантов попали под удары авиации и артиллерии
Авиация и артиллерия наносили результативные удары по позициям войск РФ (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным позициям российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 13 марта.
Авиация Сил обороны нанесла удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу, а также шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
Ранее британские военные показали мощность танков Challenger 2, которые передадут Украине.