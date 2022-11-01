Генштаб сообщил об успешных ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов

1 ноября, 10:16
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Генштаб сообщил об успешной работе авиации и артиллерии (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил об успешной работе авиации и артиллерии (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация Вооруженных сил Украины нанесла по позициям российских оккупантов 14 ударов.

Об этом сообщаетГенштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 1 ноября.

Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны.

Видео дня

На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны Украины сбили четыре вертолета, два БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=gxMzIgNxXU0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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