Генштаб сообщил об успешных ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов 1 ноября, 10:16 Генштаб сообщил об успешной работе авиации и артиллерии (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация Вооруженных сил Украины нанесла по позициям российских оккупантов 14 ударов.

Об этом сообщаетГенштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 1 ноября.

Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны.

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На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны Украины сбили четыре вертолета, два БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.