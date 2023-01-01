Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали позиции оккупантов 1 января, 08:20 Авиация и артиллерия Украины наносили результативные удары по оккупантам (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили результативные удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на воскресенье, 1 января.

Украинская авиация нанесла удары по району сосредоточения оккупантов, а также по позиции вражеского зенитно-ракетного комплекса.

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Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БПЛА оккупантов.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 105 960 своих военных.



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