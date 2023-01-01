Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали позиции оккупантов
Авиация и артиллерия Украины наносили результативные удары по оккупантам (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили результативные удары по позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на воскресенье, 1 января.
Украинская авиация нанесла удары по району сосредоточения оккупантов, а также по позиции вражеского зенитно-ракетного комплекса.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БПЛА оккупантов.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 105 960 своих военных.