Авиация и артиллерия уничтожают оккупантов: Генштаб сообщил, какие вражеские позиции попали под удары 15 декабря, 07:00 Авиация наносила эффективные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил об успешной работе авиации и артиллерии Украины по позициям российских оккупантов за минувшие сутки.



Об этом говорится в опубликованной в Facebook утренней сводке по состоянию на четверг, 15 декабря.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и склад горюче-смазочных материалов.

Ранее в Белом доме заявили, что считают маловероятным завершение войны РФ против Украины до конца года.