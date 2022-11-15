Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии Украины за сутки
Украинская артиллерия наносила результативные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)
В течение минувших суток украинская авиация нанесла 21 удар по российским оккупантам.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 15 ноября.
Под поражение попали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три зенитно-ракетных комплекса.
Украинские войска за сутки сбили два беспилотника типа Орлан-2.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили три пункта управления, 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и два склада боеприпасов российских оккупантов.