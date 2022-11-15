Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии Украины за сутки

15 ноября, 08:15
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Украинская артиллерия наносила результативные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

Украинская артиллерия наносила результативные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

В течение минувших суток украинская авиация нанесла 21 удар по российским оккупантам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 15 ноября.

Под поражение попали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три зенитно-ракетных комплекса.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили три пункта управления, 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и два склада боеприпасов российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=VEdQKWlJHG4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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