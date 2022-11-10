Генштаб сообщил об успешной работе украинской авиации и артиллерии за сутки

10 ноября, 08:12
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Украинская авиация успешно отработала по вражеским целям (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинская авиация успешно отработала по вражеским целям (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по вражеским позициям шесть ударов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 10 ноября.

Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны.

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За прошедшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили пять БПЛА Shahed-136 и три Орлана.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов.

Ранее стало известно, что на юге Украины ВСУ сбили три дрона-разведчика. Также было уничтожено более сотни российских оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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