Генштаб сообщил об успешной работе авиации и артиллерии Украины: какие позиции оккупантов попали под удар

8 декабря, 08:25
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Авиация успешно наносила удары по позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация успешно наносила удары по позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение прошлых суток авиация и артиллерия Украины наносили результативные удары по позициям российских оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 8 декабря.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили шесть пунктов управления, пять районов сосредоточения личного состава, позицию артиллерии и два вражеских склада боеприпасов.

Украинские военные сбили ударный беспилотник типа Shahed-136 и разведывательный дрон Орлан.

5 декабря британская разведка сообщала, что в последние месяцы число боевых вылетов российской тактической авиации против Украины значительно сократилось.

https://www.youtube.com/watch?v=ansAfgClZUg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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