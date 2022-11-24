Генштаб сообщил о результативной работе украинской авиации и артиллерии

24 ноября, 08:50
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Украинская авиация наносила результативные удары по оккупантам (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинская авиация наносила результативные удары по оккупантам (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки украинские авиация и артиллерия наносили результативные удары по позициям российских оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 24 ноября.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по двум позициям зенитных ракетных комплексов.

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Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект оккупантов.

Также Генштаб сообщил, что на временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию вывозят в направлении города Армянск.

https://www.youtube.com/watch?v=q61_54rVwzY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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