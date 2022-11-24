Генштаб сообщил о результативной работе украинской авиации и артиллерии 24 ноября, 08:50 Украинская авиация наносила результативные удары по оккупантам (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки украинские авиация и артиллерия наносили результативные удары по позициям российских оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 24 ноября.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по двум позициям зенитных ракетных комплексов.

Видео дня

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект оккупантов.

Также Генштаб сообщил, что на временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию вывозят в направлении города Армянск.