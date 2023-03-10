Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по оккупантам: Генштаб сообщил, какие позиции попали под огонь

10 марта, 07:27
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Генштаб рассказал об ударах украинской авиации по оккупантам (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об ударах украинской авиации по оккупантам (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли ряд ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 10 марта.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три склада боеприпасов, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два средства ПВО на огневой позиции.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что процесс передачи истребителей Украине сдвинулся с мертвой точки.

https://www.youtube.com/watch?v=YFNU3PtLb5c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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