Удары авиации и артиллерии: украинские защитники уничтожили два Града и станцию РЭБ оккупантов — Генштаб

5 апреля, 07:23
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Как артиллерия и авиация уничтожали оккупантов (Фото:Генштаб)

Как артиллерия и авиация уничтожали оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск за минувшие сутки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 5 апреля.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, две реактивные системы залпового огня БМ-21 Град и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

31 марта в командовании Воздушных сил сообщали, что украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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