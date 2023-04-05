Удары авиации и артиллерии: украинские защитники уничтожили два Града и станцию РЭБ оккупантов — Генштаб 5 апреля, 07:23 Как артиллерия и авиация уничтожали оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск за минувшие сутки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 5 апреля.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Видео дня

Также сбит российский высокоточный беспилотный БпЛА типа Куб

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, две реактивные системы залпового огня БМ-21 Град и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

31 марта в командовании Воздушных сил сообщали, что украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.

