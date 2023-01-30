Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов 30 января, 07:12 Как артиллерия и авиация уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесла ряд результативных ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 30 января.

Украинская авиация в течение суток нанесла удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу и два удара по районам сосредоточения оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили две радиолокационных станции, склад боеприпасов и один другой важный объект противника.