Авиация и артиллерия уничтожают позиции оккупантов: Генштаб сообщил подробности
Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали позиции оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 1 февраля.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления и один склад боеприпасов.