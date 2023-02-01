Авиация и артиллерия уничтожают позиции оккупантов: Генштаб сообщил подробности

1 февраля, 08:00
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Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 1 февраля.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления и один склад боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=d73j6A18rJQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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