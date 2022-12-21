Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали позиции оккупантов 21 декабря, 10:00 Генштаб рассказал, как артиллерия уничтожала позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские авиация и артиллерия наносили результативные удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 21 декабря.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, три пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 99 740 своих военных.

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