Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали позиции оккупантов
Генштаб рассказал, как артиллерия уничтожала позиции оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки украинские авиация и артиллерия наносили результативные удары по позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 21 декабря.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, три пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 99 740 своих военных.