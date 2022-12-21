Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали позиции оккупантов

21 декабря, 10:00
Поделиться:
Генштаб рассказал, как артиллерия уничтожала позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал, как артиллерия уничтожала позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские авиация и артиллерия наносили результативные удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 21 декабря.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Видео дня

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, три пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 99 740 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X