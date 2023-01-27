Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов

27 января, 07:15
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Как авиация и артиллерия уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб)

Как авиация и артиллерия уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 27 января.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по вражеским районам, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

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Кроме того, украинские бойцы сбили три вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили четыре пункта управления, район сосредоточения живой силы, два района сосредоточения артиллерии, склад боеприпасов и два других важных вражеских объекта.

https://www.youtube.com/watch?v=0Cb9MPnM8MI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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