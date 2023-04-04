Под огнем — вражеская живая сила и техника. Генштаб сообщил, какие позиции оккупантов попали под удары авиации и артиллерии

4 апреля, 07:27
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Авиация и артиллерия уничтожали живую силу и технику войск РФ (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация и артиллерия уничтожали живую силу и технику войск РФ (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 4 апреля.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Украинские ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы оккупантов.

31 марта в командовании Воздушных сил сообщали, что украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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