Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по вражеским позициям: Генштаб сообщил подробности 1 марта, 08:02 Генштаб сообщил об ударах авиации по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям оккупационных войск РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 1 марта.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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Украинские ракетчики и артиллеристы поразили девять районов сосредоточения живой силы, район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Ранее Воздушные силы сообщили об усилении украинской системы ПВО.