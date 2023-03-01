Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по вражеским позициям: Генштаб сообщил подробности

1 марта, 08:02
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Генштаб сообщил об ударах авиации по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил об ударах авиации по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям оккупационных войск РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 1 марта.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Видео дня

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили девять районов сосредоточения живой силы, район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Ранее Воздушные силы сообщили об усилении украинской системы ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=oEu2YpVV5cA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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