Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия наносили удары по важным позициям оккупантов 10 февраля, 10:00 Авиация и артиллерия успешно били по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины успешно наносили удары по позициям российский оккупационных войск за минувшие сутки.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 10 февраля.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Силы противовоздушной обороны за сутки сбили три БпЛА, по предварительной информации, два из них типа Орлан-10 и один Орион.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию ПВО оккупантов.