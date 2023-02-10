Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия наносили удары по важным позициям оккупантов

10 февраля, 10:00
Поделиться:
Авиация и артиллерия успешно били по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия успешно били по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины успешно наносили удары по позициям российский оккупационных войск за минувшие сутки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 10 февраля.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Видео дня

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили три БпЛА, по предварительной информации, два из них типа Орлан-10 и один Орион.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию ПВО оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=IWBhJ-vF76E
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X