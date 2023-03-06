Авиация нанесла 12 ударов по вражеским позициям: Генштаб сообщил, что попало под огонь

6 марта, 08:11
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Генштаб сообщил, какие позиции оккупантов попали под удары украинской авиации (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, какие позиции оккупантов попали под удары украинской авиации (Фото:Генштаб)

Украинская авиация, а также подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки нанесли ряд ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 6 марта.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и одну позицию средств противовоздушной обороны врага.

Ранее СМИ сообщали, что два пилота из Украины находятся в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки оценивают на тренажерах самолетов, в том числе F-16.

https://www.youtube.com/watch?v=18GTfVJapI8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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