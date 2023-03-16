Авиация Украины нанесла 16 ударов по позициям оккупантов, Силы обороны сбили вражеский самолет и 13 беспилотников — Генштаб

16 марта, 07:22
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Генштаб сообщил об ударах украинской авиации по вражеским позициям (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Генштаб сообщил об ударах украинской авиации по вражеским позициям (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии Украины в течение прошлых суток нанесли ряд ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 16 марта.

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов различного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также две радиолокационных станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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