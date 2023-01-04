Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов 4 января, 08:00 Украинская артиллерия уничтожала оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли результативные удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 4 января.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.

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Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал главе объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ситуации на фронте.