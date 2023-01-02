Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов 2 января, 08:23 Как авиация уничтожала позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносила результативные удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 2 января.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

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Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь был нанесен удар по расположению мобилизованных российских солдат в Макеевке. Было убито около 400 человек, около 300 ранены.