Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов

2 января, 08:23
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Как авиация уничтожала позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

Как авиация уничтожала позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносила результативные удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 2 января.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь был нанесен удар по расположению мобилизованных российских солдат в Макеевке. Было убито около 400 человек, около 300 ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=QguHMEp2GXA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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