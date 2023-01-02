Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов
Как авиация уничтожала позиции оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносила результативные удары по позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 2 января.
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь был нанесен удар по расположению мобилизованных российских солдат в Макеевке. Было убито около 400 человек, около 300 ранены.